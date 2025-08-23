Dizi sektörü taciz iddiaları sonrası karıştı: Gülşen'in paylaşımı olay oldu

Magazin ve dizi-film dünyası son günlerde taciz iddialarıyla gündeme oturdu.

Ünlü fotoğrafçı Mesut Adlin’in adının karıştığı ifşaların ardından birçok kadın yaşadıklarını sosyal medyada paylaşırken, tartışmalar hızla büyüdü.

Adlin’in mesajlarının ifşa edilmesi üzerine Manifest grubu fotoğrafçıyla planlanan çekimleri iptal etti.

Tolga Akış da, "Sektörde değişmesi gereken çok şey var" diyerek sürece destek verdi.

"HAYATIM BOYUNCA KİMSEYE RIZASI DIŞINDA ISRARIM OLMADI"

Tepkilerin odağındaki Adlin ise yaptığı açıklamada, yaşı küçük kişilerle iletişim kurmadığını, iddiaların manipüle edildiğini savundu ve özür diledi.

Tüm bunların ardından Mesut Adlin de sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Hakkımda yapılan paylaşımlarla ilgili olarak kendi durumumu açıklamak istiyorum. Öncelikle yaşı uygun olmayan biriyle bir iletişimim söz konusu olamaz. Bahsi geçen konuşmada da karşımdakinin yaşını öğrendiğimde iletişimi kesip, takipten çıkıyorum. Bu kişi özellikle kesilmiş ve çok daha sonraki konuşmamız sanki devamlıymış gibi eksik iletilmişim gibi yansıtılmış. Bu ciddi bir yanıltmadır.



Öne sürülen diğer iddialara dair de şunu belirtmek isterim: Hayatım boyunca kimseye rızası dışında bir ısrarım olmadı, olamaz da. Hayır cevabı aldığım hiç kimseyi asla bir şeye zorlamadım; hem kişisel hayatımda hem de ilişkilerimde sınır ve rıza konusuna her zaman özen gösterdim, bundan sonra da göstereceğim. Kadın beyanının esasının ve toplumsal hassasiyetin farkındayım. Böyle bir konuyla anılmak dahi benim için son derece üzücü ve yıpratıcı. Herkesten böyle bir konuyla gündeme geldiğim için özür dilerim.

GÜLŞEN'İN ÇIKIŞI LİNÇ EDİLDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suçu kanıtlanana kadar herkes masumdur" ifadelerini kullandı.

İkinci paylaşımında ise hukukun önemine vurgu yapan Gülşen, sözlerinin çarpıtıldığını belirterek kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

Ancak bu çıkış, birçok kullanıcı tarafından "destek" olarak yorumlandı ve şarkıcıya sert tepkiler yöneltildi.

"ÇOK YANLIŞ ANLAŞILDI"

Yazdıklarının farklı yere çekildiğini ima eden ve yanlış anlaşıldığını vurgulayan Gülşen, şunları söyledi:

İnsan, kadın ve çocuk hakları kadar masum bir konunun; ve bu alandaki sonuna kadar haklı hassasiyetin, nasıl bu kadar kolay, sadece duyum ya da duyum olduğu sanılan söylentiler üzerinden, gerçek mi sahte mi olduğu bilinmeyen ve anlaşılamayan hesaplar üzerinden, bir anda ve kolaylıkla alaşağı edilerek ‘cadı avına’ dönüştürüldüğü ile ilgili insan haklarının ve hukukun temelini hatırlatmak amacıyla yazmış olduğum hatırlatma sanırım çok yanlış anlaşıldı.



Hiçbir canın hiçbir cana zarar veremeyeceğini bilerek yaşıyor ve bu desturu hayatımın her alanında verdiğim tüm mücadelelerle yaşatmaya çalışıyorum. Bunu açıklamaya çalışmam bile saçma!



Söylemek istediğimi bambaşka yerlere çekmeye çalışmak bir körlükten ibaret. Kimseyi korumaya çalışmam hele ki bahsedilen türde bir suçla alakalı. Konu bu değil.

OYUNCULAR DA GÜNDEMDE

Taciz iddiaları yalnızca fotoğrafçılarla sınırlı kalmadı.

"Bahar" dizisinin oyuncusu Mehmet Yılmaz Ak, fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel’in ağır suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Bozyel; "Diyarbakır'daydık. 16 yaşımdaydım. Aynı okulda, aynı sınıftaydık. Başıma silah dayayarak benimle birlikte olmaya çalışmıştı" iddiasında bulundu.

AK İDDİALARI REDDETTİ

İddiaları kesin bir dille reddeden Ak, konuyla ilgili hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

Ünlü oyuncu; "Bazı sosyal medya hesapları, haber mecraları ve kişiler üzerinden, şahsım hedef gösterilerek aslı astarı olmayan çirkin ithamlarda ve iftiralarda bulunulduğu, bu çirkin ithamların ve iftiraların hiçbir gerçeklik payı olmadığını belirterek, bu iftirayı 'iddia' adı altında servis ederek kişiliğime, değer yargılarıma ve kariyerime zarar vermeye çalışan tüm kişi ve kurumlara avukatlarım tarafından hukuki sürecin başlatılacağını bildirmek isterim" dedi.

EVLİ OLMASINA RAĞMEN RAHATSIZ ETTİ İDDİASI

Benzer şekilde oyuncu Tayanç Ayaydın da Doğa Lara Akkaya’nın iddialarıyla gündeme geldi.

Akkaya, Ayaydın’ın evli olmasına rağmen rahatsız edici yaklaşımlarda bulunduğunu savundu.

Oyuncunun bu süreçte yaptığı “destek paylaşımı” tartışmaları daha da alevlendirdi.

SEKTÖRDE BÜYÜK ÇALKANTI

Peş peşe gelen iddialar, dizi ve moda dünyasının karanlık yönünü yeniden gündeme taşıdı.

Birçok kadın, yıllardır sustukları anıları ifşa ederek seslerini duyurdu.

İfşaların büyümesiyle birlikte hem oyuncular hem de yapımcılar üzerinde baskı artarken, sektörün geleceği tartışma konusu oldu.