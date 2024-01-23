Ünlü oyuncu Sinan Albayrak, ''Mehmed Fetihler Sultanı'' dizisinin setinde talihsiz bir kaza yaşandı.
Attan düştü
At üzerinde çekilmesi gereken bir sahnede atla birlikte ağaca çarpan ünlü oyuncu, hastaneye kaldırıldı.
Hastaneden paylaşım yaptı
Durumu hayranları tarafından merak edilen Albayrak'tan, hastane odasında paylaşım geldi.
Ünlü oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
"Ufak bir kaza geçirdim"
Albayrak, hastane odasında çektiği videoda ''Herkese merhaba, Ufak bir kaza geçirdim. Atımızla farklı yönlere gitmeye karar verdik. Haberlerde biraz mübalağa edildi. Kısa bir süre şuur kaybı oldu ama gayet iyiyim. Ufak tefek yaralarım var onlar da kısa sürede toparlanacak. Arayan, soran arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.'' dedi.
Videoda ünlü oyuncunun kazada zedelenen birçok yerinin sarıldığı görüldü.
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