Diziden ayrılışı olay oldu! Uzak Şehir'in 'Fikriye'si Nursel Köse hakkında yeni iddia

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BuEkranların sevilen dizilerinden “Uzak Şehir”, sezon finali yapmaya hazırlanırken şaşırtan bir ayrılık yaşandı.

SEZON SONUNA KADAR KALAMADI

Dizide Alya’nın (Sinem Ünsal) annesi Fikriye’ye hayat veren Nursel Köse’nin sezon sonuna kadar ekipte kalacağı konuşuluyordu.

Ancak hikâye gereği bu veda öne çekildi. Nursel Köse dizinin son bölümünde vurularak öldü.

Ayrılık sonrası sosyal medyada Nursel Köse hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Bir sosyal medya hesabında "Fikriye Hanım kendi isteğiyle projeden ayrılıyor; yapım ve set çalışanları ile anlaşamadığı söyleniyor" iddiası yer aldı.

Köse bu iddialar gündemdeyken bir paylaşımda bulundu.

"SENİN HİKAYEN BU KADAR"

Uzak Şehir'in 'Fikriye'si Nursel Köse veda paylaşımında, 'Hoşça kal Fiko, Senin hikayen bu kadar. Keşke daha uzun olsaydı.' ifadelerine yer verdi.