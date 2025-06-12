Dizisi yayından kaldırılmıştı! Melisa Döngel moral tatiline çıktı

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Ekranların birçok popüler projesinde yer alan Melisa Döngel, Sen Çal Kapımı, Aşk Mantık İntikam, Kusursuz Kiracı, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, Kirli Sepeti ve Holding gibi dizilerde yer aldı.

Son dizisi apar topar yayından kalkan Melisa Döngel, kafasını dağıtmak için hemen tatile çıktı.

TEN RENGİ BİKİNİ GİYDİ

Yeni proje öncesi yeni sevgilisiyle Bodrum'da tatilin keyfini çıkaran Melisa Döngel, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Ten rengi bikinisiyle peş peşe pozlar veren Melisa Döngel, bu karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin fotoğrafları, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.