Doğa Bekleriz'in maskeli elbisesi

Doğa Bekleriz, farkındalık için maskeden kostüm yaptı.

Eski manken, oyuncu ve sunucu Doğa Bekleriz, sunuculuğu yaptığı panelde maske kullanımına dikkat çekmek için maskelerden oluşan bir kostüm tasarladı. Tasarladığı kostüm panele katılanlar tarafından yoğun ilgi gördü.

"MASKELER AKSESUAR DEĞİL"

Bekleriz, maskelerin gerçek anlamını yitirip birer aksesuara dönüştüğünü buna dikkat çekmek istediklerini kaydederek, “Bir mesajımız, bir amacımız var. Maskeler birer aksesuar değildir. Uyum süresinde de en çok zorlandığımız nokta maskelerdir. Maskelerin nasıl kullanılacağıyla ilgili birçok tartışmalar çıktı.

"MODACILAR ÇIKTI"

Onun dışında maskeler bir süre sonra anlam ve önemini yitirdi. Hatta yeri geldi modacılar veya biz günlük hayatımızda elbiselerimize uydurmaya başladık. Desenli maskeler çıktı. Dolayısıyla burada maskelerin gerçek amacını unutup birer aksesuar misyonu yüklemeye başladık.” diye konuştu.