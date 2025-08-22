Doğa Lara Akkaya'dan taciz paylaşımı! Rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ı ifşa etti

Sektörün genç oyuncularından Doğa Lara Akkaya, paylaşımlarıyla gündem oldu.

Sosyal medya hesabından bir ifşada bulunan genç oyuncu, 2022 yılında rol aldığı Tozluyaka dizisinde henüz 21 yaşındayken, evli olan rol arkadaşı Tayanç Ayaydın tarafından sözlü ve yazılı tacize maruz kaldığını belirtti.

"SUS"

Akkaya, olayı yetkililere bildirdiğinde "'Büyüğündür sus' dediler" diyerek olayın geçiştirildiğini ve kendisine yapım şirketi tarafından "'Doğa, bir daha biz bu adamla çalışmayız, çok üzgünüz' dendiğini" söyledi.

Bir daha Ayaydın'la çalışmacağını düşündüğü için sessiz kalan Akkaya, bir hafta önce Ayaydın'ın aynı yapım şirketinin yeni bir projesinde yer aldığını görünce sessizliğini bozdu:

"ALLAH BELANIZI VERSİN"

"Allah belanızı versin. Ben 21 yaşındaydım Tozluyaka isimli işte oynarken, ilk işimdi, ağzımı açamadım, zaten o da bu anları kolladı hep, ben yine de saygımdan abi dedim hep.

Sürekli beni sözlü yazılı taciz etti. Set bitti bunları yazdı. Ben kendimi yakıyorum, hazır hissetmezken (üzerinden yıllar geçmesine rağmen) kız kardeşlerimin arkasındayım, peki sizin benim arkamda duracağınıza nasıl güveneceğim? Yine yalnız mıyım?"

İddialarını kanıtlamak için mesajlaşmalarının ekran görüntülerini paylaşan genç oyuncu delillerle konuştu. Mesajlarda Ayaydın'ın, Akkaya'ya "Dünyanın en güzel kadını!", "Sen çok özelsin... Benim için!!" gibi ifadeler kullandığı görüldü.

"SADECE SEN OL"

Doğa Lara Akkaya, "Lütfen bana bu şekilde yazma çünkü bi süredir söylediklerinden ve mesajlarından rahatsız hissediyorum ve ne diyeceğimi bilemiyorum, bence bu yanlış bir şey" diyerek rahatsızlığını dile getirmesine rağmen, Ayaydın'ın ısrarını sürdürerek "Bana lütfen bir fotoğraf gönder .. sadece sen olsun içinde" şeklinde bir mesaj attığı görüldü.