Doğa Rutkay: Anneannem göremedi torunlarını

Doğa Rutgay, anneannesi ile ikiz çocuklarının photoshoplu fotoğrafını paylaştı.

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, bugün bir takipçisinin yaptığı sürprizle duygu dolu anlar yaşadı.

Anne olmadan bir süre önce anneannesini kaybeden Rutkay, ikizlerin Zehra Hanım ile phoshoplanan fotoğrafını sayfasında paylaştı.

Rutkay, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"BUGÜN GÖRDÜĞÜM EN GÜZEL ŞEY"

"Bugün aldığım en güzel hediye. Bugün gördüğüm en güzel şey. Rahmetli anneannem Zehra’m ... Göremedi torunlarını. Onlara hamile kalmadan tam bir sene evvel bırakıp, gitti bizi... Öyle çok isterdim ki evlatlarımı o sarsın o büyütsün.

Hayat... Şükür... İsyan... Sitem... Karman çorman bir masal bazen yaşamak... Ama bir yandan da tüm bu acı kayıplara rağmen yaşamaya inatla sarılmak. Sen bana en güzel duyguları öğrettin anneannem... Bu vesileyle, kaybettiğimiz canımız , devamız büyüklerimize rahmetle... Bana bu duyguları yaşatana çok teşekkür ederim çok mutlu oldum... Düşünülmek ne güzel."

Oyuncu Doğa Rutkay, 2014 yılında Kerimcan Kamal ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin ikiz çocukları Piraye ve Rutkay Kerim, 2018 yılında dünyaya geldi.

