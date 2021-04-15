Euro
9.6856
0.03%
Dolar
8.0832
0.15%
Altın
452.12
0.4%
Borsa
1.409
0%
Bitcoin
509.250
-1.00%
EXEN Coin
27.27
5.61%
8ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 8 C

    Doğa Rutkay: Beyimle iki lafın belini kırdık

    Sempatik oyuncu Doğa Rutkay'dan eğlenceli bir paylaşım geldi.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2021 - 07:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Doğa Rutkay: Beyimle iki lafın belini kırdık

    Oyunculuğu ve örnek aile hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Doğa Rutkay, son paylaşımıyla takipçilerini gülümsetti.

    Eşi Kerimcan Kamal'la poz veren Doğa Rutkay, paylaşımına "Beyimle iki lafın belini kırdık" notunu düşerken; kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım, yorum yağmuruna tutuldu.

    İKİZLERİ VAR

    Oyuncu Doğa Rutkay, 2014 yılında Kerimcan Kamal ile nikah masasına oturmuş, 2018 yılında ise ikiz çocukları Piraye ve Rutkay Kerim'i dünyaya getirmişti.

    Doğa Rutkay: Beyimle iki lafın belini kırdık #1Doğa Rutkay: Beyimle iki lafın belini kırdık #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir