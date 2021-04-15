Doğa Rutkay: Beyimle iki lafın belini kırdık

Doğa Rutkay: Beyimle iki lafın belini kırdık

Sempatik oyuncu Doğa Rutkay'dan eğlenceli bir paylaşım geldi.

Oyunculuğu ve örnek aile hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Doğa Rutkay, son paylaşımıyla takipçilerini gülümsetti.

Eşi Kerimcan Kamal'la poz veren Doğa Rutkay, paylaşımına "Beyimle iki lafın belini kırdık" notunu düşerken; kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım, yorum yağmuruna tutuldu.

İKİZLERİ VAR

Oyuncu Doğa Rutkay, 2014 yılında Kerimcan Kamal ile nikah masasına oturmuş, 2018 yılında ise ikiz çocukları Piraye ve Rutkay Kerim'i dünyaya getirmişti.