Doğa Rutkay: Çocuk hiç düşünmemiştim

Doğa rutkay, çocuk fikrini eşi Kerimcan Kamal'ın aklına soktuğunu söyledi.

2014’te Kerimcan Kamal ile evlenen Doğa Rutkay, Temmuz 2018’de ikizleri Piraye ile Rutkay Kerim’i dünyaya getirmişti.

Oyuncu, Hakan Bilgin’in YouTube programına konuk oldu. Rutkay, samimi açıklamalarda bulundu.

İşte Doğa Rutkay'ın açıklamalarından satır başları...

"EVLİLİK ZİNCİRE VURULMAKTI"

"Kerimcan'ı görene kadar evlilik hissi bana hiç gelmemişti. Lise 2’den beri kendi evinde yaşayan biri olarak evlenmek benim için büyük bir zincire vurulmaktı.

"KERİMCAN AKLIMA SOKTU"

Aşkımız başladığında da kafamda hiç çocuk yoktu. Zaten çiftlere, bebek baskısı yapmak bana göre terör. Ama Kerimcan ‘Sen artık anne olmalısın’ deyince, kendimi emzirirken hayal ettim ve 2-3 ay sonra hamile kaldım.”