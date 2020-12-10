Doğa Rutkay: Eşinizi öpün

Oyuncu Doğa Rutkay, eşi Kerimcan Kamal’ı öptüğü bir pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Koronavirüs salgınının başladığı günden beri iki çocuğu ve eşiyle karantina sürecini evde geçiren Doğa Rutkay, Kerimcan Kamal’ı öpücüklere boğduğu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu zorlu süreçte çiftlere önerilerde bulunan Rutkay, fotoğrafın altına şunları yazdı;

"KARANTİNA EŞLERİ ETKİLEDİ"

"Şu karantina gerçekten evleri de çok etkiledi tabii özellikle evli çiftleri, birlikte yaşayan çiftler birbirlerini daha başka bir gözle görmeye başladı sanki…

"HER YERDE EŞİM"

Tam bizim eski zaman Güldür Güldür skeçlerinde olduğu gibi... Uyanıyorum eşim, sabah kahvaltısında eşim, salona gidiyorum eşim, kahve içiyorum yine eşim, tuvalete gireceğim gene eşim.

Birbirine sonsuz tahammülü olanlar her koşulda birbiriyle anlaşmanın yolunu bulanlar, birbirini oyun arkadaşı bilenler, birlikte eğlenmekten keyif alanlar, tartışmalarını bile bir güzel sözle kucaklaşmaya çevirenler şanslıydı tabii bence.

"HAFİF SIYRIKLARLA ATLATAN VAR"

Yani kısacası bizde de durum pek farklı değildi hem geçtiğimiz aylar hem de zaten iş dışında hiç sokağı merak etmeyen bebelere vakit ayırmanın haklı keyfini çıkaran bizler gibi olan çiftler, ara sıra birbirine kılıç kalkan saldırısı düzenlese bile eminim şu dönemi hafif sıyrıklarla atlatmıştır.

"KAVGAYI UZATMAYIN"

Benim yegane tavsiyem; birbirine yol arkadaşı olan tüm çiftlerin, halden anlamaları, bir öfkeyi bir siniri ve bir kriz anını asla uzatmadan içinde hiçbir küslüğün birikmesine izin vermeden sıkıca sarılıp; benimki gibi her saniye öpülmekten pek hoşlanmayan eşiniz pek istemese de kenarda köşede sıkıştırıp ona bir öpücük vermenizdir. Nasıl ama sizce de Kerimcan Kamal halinden pek mutlu değil mi?"







