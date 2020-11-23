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    Doğa Rutkay: Gelenekselci bir anneyim

    Oyuncu Doğa Rutkay, çocuklarını nasıl büyüttüğünü anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2020 - 09:03
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    Doğa Rutkay: Gelenekselci bir anneyim

    Doğa Rutkay, bir programa konuk oldu. Ev yaşamını anlatan ünlü oyuncu, gazeteci Kerimcan Kamal’la evliliğinden ikizleri Rutkay Kerim ve Piraye’yi geleneksel yollarla büyüttüğünü söyledi.

    "ÇOK KIYMETLİ"

    Rutkay, “Onlarla geçirdiğim vakit çok kıymetli ve elime ne telefon ne de başka bir şey alıyorum. Zaten evimizde teknoloji yasak. Biz nasıl büyüdüysek, anneannem bana ne öğrettiyse, aynılarını yapıyorum” diye konuştu.

    Doğa Rutkay: Gelenekselci bir anneyim #1

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