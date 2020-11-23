Doğa Rutkay: Gelenekselci bir anneyim

Oyuncu Doğa Rutkay, çocuklarını nasıl büyüttüğünü anlattı.

Doğa Rutkay, bir programa konuk oldu. Ev yaşamını anlatan ünlü oyuncu, gazeteci Kerimcan Kamal’la evliliğinden ikizleri Rutkay Kerim ve Piraye’yi geleneksel yollarla büyüttüğünü söyledi.

"ÇOK KIYMETLİ"

Rutkay, “Onlarla geçirdiğim vakit çok kıymetli ve elime ne telefon ne de başka bir şey alıyorum. Zaten evimizde teknoloji yasak. Biz nasıl büyüdüysek, anneannem bana ne öğrettiyse, aynılarını yapıyorum” diye konuştu.