Doğa Rutkay: Sürekli koronavirüs testi oluyorum

Evde tek çalışanın kendisi olduğunu söyleyen ünlü oyuncu Doğa Rutkay, tedbir amaçlı sürekli koronavirüs testi yaptırdığını söyledi.

Oyuncu Doğa Rutkay ile eşi Kerimcan Kamal, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Valeye araçlarını teslim eden ünlü çift, doktor kontrolü için geldiklerini söyledi.

"BEN ÇALIŞIYORUM"

Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Rutkay, "Doktora geldik. Kontrol amaçlı, her şey normal güzel çıktı. Gayet sağlıklıyız. Pandemi sürecinde ben çalışıyorum. Eşim çocuklara bakıyor" dedi.

KERİMCAN KAMAL ESPRİ YAPTI

Bunun üzerine Kerimcan Kamal ise, "Hanımlar çalışınca beyler çocuklara bakacak. Beyler çalışınca, hanımlar çocuklara bakacak" diye eşine esprili bir cevap verdi.

Koronavirüs tedbirlerine uyduğunu söyleyen oyuncu, "Sürekli test oluyorum. Çok şükür hep negatifiz. Bakalım bundan sonra ne olacak?" diye konuştu.

Oyuncu Doğa Rutkay, 2014 yılında Kerimcan Kamal ile nikah masasına oturmuş, 2018 yılında ise ikiz çocukları Piraye ve Rutkay Kerim'i dünyaya getirmişti.