Doğa Rutkay, yangında ölenlerin ailelerini arayan ve dalga geçenlere isyan etti

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Yarıyıl tatilini fırsat bilen ve Grand Kartal Otel'e giden 78 aile, geri dönemedi.

Türkiye yitip giden canlarına ağlarken, bazı kişiler ise kan donduran davranışlara imza attı.

Yangında ölen vatandaşların ailelerini arayan bazı şahıslar, hakaret etti ve dalga geçti.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılık, sosyal medyada gündeme gelen iddialarla ilgili, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından soruşturma başlattı.

DOĞA RUTKAY İSYAN ETTİ

Oyuncu Doğa Rutkay Kamal, söz konusu duruma isyan etti ve "Dinlemez olaydım! İnsan değil, hayvan hiç değilsiniz" ifadelerini kullandı.