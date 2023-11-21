Doğal güzelliğiyle Nurgül Yeşilçay: Makyajsız paylaşımına beğeni yağdı Son olarak Veda Mektubu dizisinde hayat verdiği Alanur Yıldız karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, evinden yeni paylaşım yaptı.

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Birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, son dönemde verdiği kilolar ile adından söz ettiriyor.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken ünlü isim, bu defa makyajsız pozuyla sosyal medyayı salladı.

Makyajsız Nurgül

Her paylaşımıyla olan olan Nurgül Yeşilçay'ın makyajsız pozuna beğeni yağdı.

Yeşilçay'a sosyal medyada yorum yağdı. Takipçileri başarılı oyuncuyu makyajsız da çok güzel bulduklarını söyledi.

Yeşilçay; İkinci Bahar, Asmalı Konak, Melekler Adası, Belalı Baldız, Sultan, Paramparça, Kefaret ve Veda Mektubu gibi yapımlarda rol aldı.