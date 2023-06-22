Doğukan Güngör kız arkadaşıyla görüntülendi Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, kız arkadaşıyla görüntülendi. Bodrum'da objektiflere takılan Güngör'ün kız arkadaşıyla samimi olduğu anlar herkesin dikkatini çekti.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih'e hayat veren Doğukan Güngör, bu sayede tanınmaya başladı.

Dizideki rol arkadaşı Sıla Türkoğlu ile adı aşk dedikodularına karışan Güngör'ün yılbaşında da birlikte tatil yaptığı söylendi.

Ancak Sıla Türkoğlu şu sıralar Alp Navruz ile beraber...

Doğukan Güngör ise Bodrum'da henüz adı öğrenilemeyen bir kız arkadaşı ile sarmaş dolaş görüntülendi.

O kareler dikkati çekti

Doğukan Güngör, son olarak bir derginin daveti için Bodrum Türkbükü’ndeki bir otelin iskelesinde objektiflere takıldı. Arkadaş grubuyla sohbet eden 26 yaşındaki oyuncunun, hemen yanı başında oturan kız arkadaşıyla samimiyeti dikkat çekti.

Ünlü ismin omuzuna başını yaslayan gizemli güzelin, Güngör’e anlamlı bakışları objektiflere böyle yansıdı. Çift, günü şezlongda sohbet ederek geçirdi.