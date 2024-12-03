Doğum için gün sayıyor! Şarkıcı Atiye, 3. bebeğine isim buldu

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Farklı tarzı ve şarkıclarıyla çıktığı günden beri dikkatleri üzerine çeken Atiye, 2018 yılında prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile evlenmişti.

Evlendikten 1 yıl sonra kızı Ferah Feza'yı kucağına alan Atiye, geçtiğimiz sene ikinci kızı Neva'yı kucağına almıştı.

Şimdilerde 3. bebeğine hamile olan Atiye, cinsiyetten sonra bebeğinin ismini de paylaştı.

Yeni hamilelik pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Atiye verdiği pozla birlikte ilk kez kızına vereceği ismi açıkladı.

RUMİ BEBEK GELİYOR

Karnı burnunda poz veren Atiye, fotoğrafını "Kızçemiz Rumi'ye çok az kala" notuyla paylaştı.

"DÖRDÜNCÜ DE OLABİLİR"

Ünlü isim geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir açıklamasında "Ben tek çocuk olarak büyüdüm ama kalabalık bir ortamdaydım. Kuzenlerimleydim. Çocukları seviyoruz. Ferah Feza da kardeş istiyor. Üçüncü çocuktan sonra dördüncü de olabilir. Onu sonra konuşuruz." demişti.