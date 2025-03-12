Doğum kiloları yüzünden eleştiriliyordu! Adriana Lima son haliyle büyüledi

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Son yaptığı evlilikten kısa süre sonra yeniden anne olan Brezilyalı model Adriana Lima, yüzündeki değişimle ve kilolarıyla sık sık haber oluyordu.

Estetik iddialarına sert çıkan Lima, "Bir ergen kız, iki okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek, yürümeyi öğrenen bir yaşındaki çocuk ve üç köpek sahibi yorgun bir annenin yüzü... İlginiz için teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.

İĞNE İPLİĞE DÖNDÜ

Aldığı doğum kiloları yüzünden zorbalıklara maruz kalan güzel model, çok zayıfladı.

Merakla beklenen Victoria's Secret defilesinde Adriana Lima'nın yürümesi ise sosyal medyayı salladı.

Aldığı kiloları veren ve podyumlara dönen güzel modelin, Vogue dergisi için verdiği pozlarına beğeni yağdı.