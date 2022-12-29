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    Doğum yapan Adriana Lima podyuma çıktı

    41 yaşındaki ünlü model, 4 ay önce oğlunu kucağına aldı. Uzun süre ardından podyuma geri dönen model, fazla kilolarıyla dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2022 - 11:38
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 11:39
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    Doğum yapan Adriana Lima podyuma çıktı

    Dünyaca ünlü model Adriana Lima, 4 ay önce doğum yaptı.

    Bir dönem dünyanın en güzel kadını olarak bilinen Lima, yine dünyaca ünlü bir markanın en iddialı modellerindendi.

    Güzelliği ile göz dolduran 41 yaşındaki model, 1 yıldır ilişki yaşadığ Andre Lemmers'ten olan oğlunu kucağına aldıktan sonra kiloları ile baş başa kaldı.

    Doğumdan sonra podyuma döndü

    Kısa bir süre önce doğum yapan ünlü model, uzun zaman sonra podyumlara geri döndü.

    Podyumda görüntülenen Lima, fazla kilolarından tanınmayacak hale geldi.

    Adriana Lima'ya acımasız yorumlar art arda gelirken, bir kesim Lima'nın bebek emzirdiğini ve yeni doğum yaptığını hatırlattı.

    İşte o tartışmalı kareler...

    Doğum yapan Adriana Lima podyuma çıktı #1

    Doğum yapan Adriana Lima podyuma çıktı #2

    Doğum yapan Adriana Lima podyuma çıktı #3

    Doğum yapan Adriana Lima podyuma çıktı #4

    Doğum yapan Adriana Lima podyuma çıktı #5

    Doğum yapan Adriana Lima podyuma çıktı #6


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