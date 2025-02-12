Doğuma gün sayıyor! Neslihan Atagül yayına hazırlanırken dualar etti
Haber Merkezi

'Fatih Harbiye', 'Kara Sevda' ve 'Sefirin Kızı' gibi dizilerin başrol oyuncularından olan Neslihan Atagül, Gürcistan'da yayınlanan 'With Noe' isimli programa konuk oldu.

Atagül, Gürcü sunucu Noe Sulaberidze ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

DUA ETTİ

Oyuncu, röportaj başlamadan önce dua etti. Atagül, “Hissetmediğimi hissetmek istiyorum. Röportajın güzel geçmesi için kendimce dualar ettim” dedi.

Bebek heyecanı yaşayan Atagül, “Heyecanlı süreç. Hissetmediğim duyguyu hisseder oldum” diye konuştu.

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Çağla Pınar Yılmaz
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