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Doğuma gün sayıyor! Neslihan Atagül yayına hazırlanırken dualar etti

Doğuma gün sayıyor! Neslihan Atagül yayına hazırlanırken dualar etti İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Neslihan Atagül, son olarak Gürcistan’daki bir kanala konuk oldu. Atagül, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.