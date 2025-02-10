Doğumdan sonra ilk paylaşım! Oyuncu Melisa Aslı Pamuk oğlunun adını açıkladı

Haber Merkezi
2011 Türkiye Güzeli ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz mayıs ayında evlenmişti.
Nikahtan aylar sonra bebek müjdesi veren ünlü oyuncu, 29 Ocak tarihinde anne oldu.
"EN GÜZEL HEDİYE"
Oğlunun doğum gününde yani 29 Ocak'ta dünyaya geldiğini açıklayan Yusuf Yazıcı, “En güzel doğum günü hediyesi” ifadelerini kullandı.
Melisa Aslı Pamuk da eşinin paylaşımını kalp emojisiyle yayınladı.
MYLAN BEBEK
İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Melisa Aslı Pamuk'tan doğum sonrası ilk paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından oğlunun fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, bebeğin yüzünü göstermedi.
Ünlü çiftin bebeklerine Mylan adını verdikleri ortaya çıktı. Mylan ismi düzgün ve temiz anlamına geliyor.
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