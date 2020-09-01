Doğumdan sonra Katy Perry

Katy Perry, doğumdan sonra ayna karşısında ilk pozunu verdi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, geçtiğimiz günlerde ilk çocuğunu dünyaya getirdi ve anne oldu.

Orlando Bloom’la mutlu bir beraberliği olan Perry, kızına Daisy Dove adını verdi. Perry, sosyal medyadan dikkat çeken paylaşımlarına devam ediyor.

DOĞUMDAN SONRA İLK POZ

Doğumdan sonra ilk görüntüsünü Instagram’dan gözler önüne seren Perry, MTV Müzik Ödülleri’ne gönderme yaptı.

Ayna karşısında poz veren Perry’nin, karnındaki şişliğin henüz inmemesi dikkat çekti.