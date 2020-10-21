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    Doğuş'un eşi Hidayetqiz, gazeteci olarak cepheye gitti

    Şarkıcı Doğuş'un Azerbaycanlı eşi Xosqedem Hidayetqiz, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmaların ardından gazetecilik görevi için cepheye gitti.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2020 - 07:19
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    Doğuş'un eşi Hidayetqiz, gazeteci olarak cepheye gitti

    Azerbaycan'da yaptığı programlarla büyük ilgi gören Xosqedem Hidayetgizi, ülkesinin içinde bulunduğu durumu bir gazeteci olarak yakından takip etmek için cepheye gitti.

    "ALLAH YARDIMCILARI OLSUN"

    Doğuş ise eşinin bu kararına saygı duyduğunu belirterek, "Tüm kalbimle eşimin ve Azerbaycan halkının yanındayım. Bana düşen bir görev olursa da seve seve yaparım. Allah yardımcıları olsun" dedi.

    "BABA OLMAYA EŞİM İKNA ETTİ"

    Evlendiği zaman çocuk fikrine sıcak bakmadığını itiraf eden şarkıcı, "Baba olmayı eskiden çok istiyordum ama sonradan istememeye başladım çünkü bu dünyaya evlat getirmek zor bir işti. Ama aslan gibi bir eşim oldu ve o beni ikna etti" şeklinde konuşmuştu.

    Doğuş un eşi Hidayetqiz, gazeteci olarak cepheye gitti #1

    Doğuş un eşi Hidayetqiz, gazeteci olarak cepheye gitti #2

    Doğuş un eşi Hidayetqiz, gazeteci olarak cepheye gitti #3

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