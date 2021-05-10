Doğuş'un ikizleri beş yaşına bastı

Sanatçı Doğuş, ikizleri Arda ve Arın’ın beşinci yaş günlerini eşi Hoşgedem Hidayetkızı ile Azerbaycandaki evlerinde verdikleri mini partiyle kutladı.

Şarkıcı Doğuş 2014’te Azeri gazeteci Hoşkedem Hidayetkızı ile evlenmiş, 2016’da da ikizleri Arda ve Arın dünyaya gelmişti.

Mutlu çift, çocuklarının beşinci yaşını önceki gün Azerbaycan’daki evlerinde verdikleri küçük bir partiyle kutladı.

"SİZİ SEVİYORUM AŞKLARIM"

Doğuş, “Masumlarım bugün beş yaşına bastı. Ben bu yaşlarda çok mutsuzdum. Zaman zaman Arda ve Arın keşke 'Ben' olsam diyorum. Annenizle hep dua edip kavuştuk size. Sizi seviyorum aşklarım.” dedi.