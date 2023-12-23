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Doktorlar'ın Ela'sı ekranlara dönüyor: Yasemin Özilhan paraya para demeyecek..

Doktorlar'ın Ela'sı ekranlara dönüyor: Yasemin Özilhan paraya para demeyecek.. İş adamı İzzet Özilhan ile evlendiğinden bu yana 12 yıldır setlerden uzak kalan Yasemin Özilhan, rekor bir ücretle geri dönüyor. Sosyetik isim, bölüm başı 1 milyon TL kazanacak.