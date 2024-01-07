Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan ev halini paylaştı Sosyal medya hesabını aktif kullanan Yasemin Özilhan'ın ev halini paylaşmasına takipçiler, "Bomboş bir hayat" yorumunu yaptı.

ensonhaber.com

Doktorlar dizisinde hayat verdiği Ela karakteriyle adından söz ettiren Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve tarzıyla adını sıkça duyduğumuz Özilhan bu defa ev halini yayınladı.

Hafta sonunu ailesiyle evinde geçiren Özilah önce bakım yaptı ardından ise mutfağa girip pizza yaptı.

Hem eleştiri hem beğeni aldı

Evde zaman geçiren Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından yoğun bir paylaşım yaptı.

Önce mutfağa giren Özilhan pizza yapmak için hamur yoğurdu.

Hamuru yoğurduktan sonra pişiren ve bir güzel süsleyen oyuncu akabinde ise gözleri için maske kullanıp dinlenmeye başladı.

Yasemin Özilhan'ın o hallerine hem eleştiri hem de beğeni yağdı.