Doktoru Bülent Cihantimur’u ifşa etti! Danla Bilic'in kalça dolgusu kaburgasına çıktı

Haber Merkezi

Kendisini sosyal medyanın anası olarak nitelendiren ünlü fenomen Danla Bilic, tüp mide ameliyatı olmuş daha sonrasında da birçok estetik ameliyatı geçirmişti.

Bilic, kısa süre önce katıldığı programda, yaptırdığı kalça operasyonundan pişman olduğunu açıklayarak yaşadığı komplikasyondan bahsetmişti.

"ÇOK YASAKLI BİR MADDE"

"Bir sabah uyanıp popomu yaptıracağım dedim. Birinci ve ikinci ameliyatı oldum. Çok fazla geldi." diyen Danla Bilic, "O çok yasaklı bir maddeymiş. Sürekli ismi değiştirilip ülkeye sokulan ve vücuda asla enjekte edilmemesi gereken bir maddeymiş." dedi.

DOKTORUNU AÇIKLADI

Instagram'dan her şeyi açık açık anlatan Danla Bilic, üç yıl önce kalçasına yaptırdığı fakat kaburgalarına kadar çıkan dolguyu, estetik doktoru Bülent Cihantimur’un yaptığını açıkladı.

İstanbul'daki ölümlü trafik kazasının ardından kaçan Timur Cihantimur'un babası olan Bülent Cihantimur'u ifşa eden Danla Bilic, şunları söyledi:

"HAYAT KAYIYOR"

“Danla’nız çarşamba günü dolgu temizleme ameliyatı oluyor. Doktorum Bülent Cihantimur ‘O dolgular kayar, kaburgana kadar çıkar’ diye uyarmadığı için her şeye imza attık, girdik ameliyata. Şimdi başka bir hoca yine ameliyata alacak beni. Ameliyatınız varsa iptal edin, hayat kaydırıyor.”

TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

Fenomen Bilic, bu paylaşımı ardından takipçisinin “Doktorun ismini verdin” uyarısına cevap olarak “Evet, kendisine hiçbir şey yaptırmamanız için.” dedi.