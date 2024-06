Donald Trump: Taylor Swift güzel ama liberal Eski ABD Başkanı Donald Trump, ünlü şarkıcı Taylor Swift hakkında konuştu ve ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Trump'ın odağında ise bu defa dünyaca ünlü yıldız Taylor Swift var.

ABD başkanlık seçimlerinde yeniden aday olan Trump, Variety Genel Yayın Yönetmeni Ramin Setoodeh'in yeni kitabında, şarkıcı hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Güzelliğine vurgu yaptı

"Apprentice in Wonderland: How Donald Trump and Mark Burnett Took America Through the Looking Glass" adını taşıyan kitapta Trump, Taylor Swift'in ne kadar güzel olduğunu vurguluyor.

"Muhtemelen Trump'ı sevmiyor"

Şarkıcı hakkında düşünceleri sorulan 77 yaşındaki Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Bence çok güzel, çok güzel! Onu çok güzel buluyorum. Onun liberal olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen Trump'ı sevmiyor. Bence o çok güzel, aslında alışılmadık derecede güzel!"

Swift için "Tam bir yıldız." diyen Trump'ın şarkıcının dış görünüşü hakkında konuşmasının, Swift hayranlarını kızdırabileceği düşünülüyor.