Elijah Wood'dan Yüzüklerin Efendisi itirafı

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Sinema tarihinin en başarılı yapımları arasında yer alan Yüzüklerin Efendisi film serisi, yayınlanma tarihinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala her kuşaktan izleyiciye hitap ediyor.

Yüzük Kardeşliği (2001), İki Kule (2002) ve Kralın Dönüşü (2003) filmlerinden oluşan serinin oyuncularından biri, yıllar sonra filme dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"ÇOK KAZANAMADIM"

Başrol oyuncularına da şöhreti getiren Yüzüklerin Efendisi serisinin Frodo Baggins’i Elijah Wood, dünya çapında tanınmasını sağlayan bu projeden yüksek bir kazanç elde etmediğini itiraf etti.

"HER FİLM SONRASI YENİ SÖZLEŞME YAPMADIK"

Teksas Film Ödülleri için düzenlenen bir etkinlikte konuşan ünlü oyuncu, “Üç film birden çekildiği için, her filmin sonunda yeni bir sözleşme yapmadık" dedi ve ekledi:

“Bu da bize ömür boyu rahatlık sağlayacak türden bir ödeme senaryosu yaratmadı.”

ÜÇ FİLM AYNI ANDA ÇEKİLDİ

New Line Cinema’nın, ilk filmin nasıl karşılanacağını bilmeden üçlemeyi aynı anda çekme kararının büyük bir kumar olduğunu belirten Wood, oyuncu kadrosunun bu riske rağmen devasa kaşeler almadığını da ifade etti.

"HAYATIMIN EN İYİ DENEYİMLERİNDEN BİRİYDİ"

Business Insider tarafından kendisine rolü için tam olarak ne kadar ücret aldığı sorulan Elijah Wood, miktar belirtmedi ama rol arkadaşlarıyla benzer bir rakam aldığı söyledi.

44 yaşındaki oyuncu, "Bu filmlerin bir parçası olmak benim için büyük bir onur ve hayatımın en iyi deneyimlerinden biriydi” dedi.