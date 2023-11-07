Dondurulmuş yumurtalarıyla genç sevgilisinden bebek bekleyen Sienna Miller, cinsiyet partisi verdi 26 yaşındaki Oli Green ile birlikte olan 41 yaşındaki İngiliz oyuncu Sienna Miller, ikinci kez anne olmaya hazırlıyor.

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Dünyaca ünlü 41 yaşındaki oyuncu Sienna Miller, bir süredir 26 yaşındaki Oli Green ile aşk yaşıyor.

Doğum yakın

Genç sevgilisiyle gayet mutlu olan Sienna Miller, geçen yaz gittiği Ibiza tatilinde bir bebek beklediklerini de ilk kez gözler önüne sermiş, büyüyen karnı dikkat çekmişti.

Yine kız

Güzel yıldız, ikinci bebeğinin cinsiyeti hakkında da geçtiğimiz gün düzenlenen bir bebek partisiyle ipuçları verdi. O gün çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara bakılırsa Miller, bir kez daha kız bebek dünyaya getirecek.

Sienna'nın ablası Savannah, bebek partisinde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Balonların ve giysilerin rengi de bebeğin cinsiyeti hakkında bir ipucu verdi. Görünüşe göre Miller, bir kez daha kız bebek dünyaya getirecek.

İkinci çocuk baskısı alıyordu

Miller, geçen yıl verdiği röportajda, Tom Sturridge ile birlikteyken hem yakın çevresinden hem de hayranlarından ikinci çocuk baskısı gördüğünü açıklamıştı. Hatta söylediğine göre Miller, bunun için yumurtalarını da dondurmuştu.

Miller'ın, eski nişanlısı Tom Sturridge'den 2012 doğumlu Marlowe adında bir kızı var.