Dördüncü kez hamile olduğunu duyurmuştu! Cardi B'den karnı burnunda yeni paylaşım

Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, Offset ile 6 yıllık evliliğini bitirdikten sonra Eylül 2024'te üçüncü çocuğunu kucağına almıştı.
Birkaç ay önce aradığı aşkı bulan Cardi B, Amerikan futbolu yıldızlarından Stefon Diggs ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz haziran ayında ilişkisini doğrulamıştı.
4. BEBEK GELİYOR
Cardi B, birkaç hafta önce de katıldığı bir programda bebek beklediğini müjdeledi.
Dördüncü kez anne olmaya hazırlanan 32 yaşındaki Cardi B, yeni bir hamilelik fotoğrafını paylaştı.
Bebeğinin cinsiyetini henüz açıklamayan Cardi B'nin büyüyen karnı dikkat çekti.