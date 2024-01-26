Dört kez koronavirüse yakalanan Hafsanur Sancaktutan konuştu: "5. kez hastalanmayacağım" Son Yaz dizisiyle yıldızı parlayan genç ve yetenekli oyuncular arasında yerini alan güzeller güzeli Hafsanur Sancaktutan, katıldığı film galasında samimi açıklamalarda bulundu.

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Geçtiğimiz haftalarda dördüncü kez koronavirüse yakalanan Hafsanur Sancaktutan, dün akşam bir film galasına katıldı.

"Korona ile aramızda güzel ilişki kurduk"

Sağlığının yerinde olduğunu söyleyen oyuncu. "Bunu da atlattım. Korona ile aramızda güzel ilişki kurduk. Ama artık beş olmayacak." dedi.

"Ulaşamadığın şey aşktır"

Oyuncu, "Aşk imkansızlar olunca daha mı tutkulu olur?" sorusuna, "Evet. Yarım kalanlar sonsuz olur. Ulaşamadığın şey aşktır. Aşk güzel şeydir." yanıtını verdi.