Dorukhan Toköz'den aşk iddialarına yanıt

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Dorukhan Toköz'un ismi aşk iddialarına karıştı...

Daha önce oyuncu Bahar Şahin ile aşk yaşayan futbolcu Dorukhan Toköz'un adı bu kez şarkıcı Didomido ile anıldı.

PAYLAŞIM SONRASI GÜNDEM OLDU

Eyüpspor'da forma giyen Toköz ile Didomido'nun Instagram'da aynı restorandan paylaşım yapması "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu akıllara getirdi.

İDDİALARI REDDETTİ

İddiaların ardından Dorukhan Toköz, masadaki tüm arkadaşlarının olduğu fotoğrafı; "Güzel kardeşlerim" notuyla yayınlayarak, iddiaları reddetti.