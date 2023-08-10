Adriana Lima, Victoria's Secret'la döndü Aldığı kilolarla sürekli gündeme gelen Adriana Lima, Victoria's Secret'ın bir kampanyası için kamera karşısına geçti.

ensonhaber.com

Bir döneme damga vuran Victoria's Secret melekleri geri döndü. Şovları heyecanla beklenen Victoria's Secret "The Icon" isimli kampanya ile herkesi şaşırttı.

Yen, kampanya için kamera karşısına geçen isimler arasında Hailey Bieber, Adut Akech, Emily Ratajkowski gibi ünlü modeller vardı.

Efsane isimler katıldı

Kampanyanın en büyük sürprizi ise Naomi Campbell, Adriana Lima ve Gisele Bünchen gibi efsanevi isimlerdi.

Özellikle Adriana Lima son şovla podyumlara veda etmiş daha sonra ise aldığı kilolarla gündeme gelmişti.

Ancak podyuma dönen Lima bir döndü pir döndü. "O zaman bunun Victoria's Secret için son yürüyüşüm olduğunu düşünmüştüm" diyen Adraia Lima "Markaya her zaman çok bağlı oldum ve markayı her zaman sevdim. Benim için bu bir iş ilişkisinin ötesindeydi: Onlar benim ailemin ve hayatımın bir parçasıymış gibi hissettim" dedi.

Lima, "Hayatımın farklı dönemlerinde Victoria's Secret için pek çok kampanya çektim," dedi ve ekledi:

"Victoria's Secret'ın beni aradığına inanıyorum"

"Bu aşamada Icon kampanyasını çekiyor olmak gerçekten tatmin edici. Bu çok büyük bir mesaj. Kadınların her kültürde, her şekilde ve hayatlarının her aşamasında kabul görmesiyle ilgili. Bu yüzden buradayım, bu yüzden Victoria's Secret'ın beni aradığına inanıyorum ve bu yüzden kabul ettim."