Dua Lipa, Arnavutluk vatandaşlığı aldı

Arnavutluk’un bağımsızlığının 110’uncu yıl dönümünde vatandaşlık alan ünlü şarkıcı Dua Lipa vatandaşlık yemini ederek belgeleri imzaladı.

Dünya çapında sahne şovları ve şarkıları ile üne kavuşan Dua Lipa attığı her adımda magazin gündeminde kendine yer buluyor.

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, bu kez köklerine sahip çıkarak Arnavutluk vatandaşlığı aldı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, sanatçıya, müziği aracılığıyla Arnavutların ününü uluslararası alanda yaymadaki rolü nedeniyle vatandaşlık verildiğini açıkladı.

Vatandaşlık yemini etti

Lipa, Arnavutluk’un bağımsızlığının 110’uncu yıl dönümü olan pazar günü vatandaşlık yemini etti. Bajram Begaj, Lipa’ya, Arnavutların uluslararası arenada tanınırlığını sağladığı için vatandaşlık vermenin bir onur olduğunu belirtti.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da belediye binasında vatandaşlık yemini etmeden önce Lipa, "Ben de belgelerle Arnavut olacağım" dedi.

Lipa, vatandaşlık yemini ettiği ve belgeleri imzaladığı anları sosyal medyada paylaştı.

"Gurur verici"

Şarkıcı, “Arnavutluk vatandaşlığı almak gurur verici” notunu düşerek Arnavutluk Cumhurbaşkanı ile Tiran Belediye Başkanı’na teşekkür etti.

Lipa, “Böyle bir kabul ve sevgi tarif edilemez büyük bir mutluluk” dedi.

Sanatçı daha sonra vesikalık fotoğraf çektirdi, parmak izi verdi, kimlik ve pasaport için başvuru formu imzaladı.

Ailesi 1195'te İngiltere'ye göçtü

Dua Lipa, Kosova’dan İngiltere’ye göç eden bir ailenin kızı olarak 1995 yılında Londra’da dünyaya geldi.

Beş yaşında şarkı söylemeye başlayan Lipa, müzik konusunda, eski bir rock grubu gitaristi ve şarkıcısı olan babasından etkilendi. 14 yaşındayken şarkılarını YouTube’da yayınlamaya başladı.

İlk stüdyo albümünü 2017’de çıkardı. 2019’da En İyi Yeni Şarkıcı Grammy Ödülü’nü alarak ününü dünyaya duyurdu.