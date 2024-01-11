Dua Lipa elbisesi yüzünden zor anlar yaşadı! Şarkıcı oturamadı Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Altın Küre ödüllerinde giydiği kıyafet gündem oldu.

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Hem güzelliği hem de sesiyle gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Dua Lipa, Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden.

Dua Lipa cesur ve birbirinden iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor.

Dua Lipa geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Altın Küre'ye dikkat çekici bir elbise ile katıldı.

Oturamadı

Barbie filmi için yaptığı şarkıyla ödüle aday gösterilen Dua Lipa, törenden eli boş dönerken kıyafeti nedeniyle yaşadığı oturma problemiyle de gündem oldu.

Dua Lipa gece boyunca elbisesi yüzünden kendine ayrılan yere oturmadı.

Yaşadığı bu dolayı moralini bozmak yerine durumla eğlenen güzel yıldız elbisesinin darlığı ve rahatsızlığı yüzünden sandalyesine nasıl oturamadığını eğlenceli bir video çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.