Dua Lipa sevgilisinin kucağında poz verdi
ensonhaber.com

Podyumların aranan modelleri olan Bella ve Gigi'nin kardeşi Anwar Hadid ile yaşadığı aşkta aradığını bulamayan İngiliz şarkıcı Lipa, şu sıralar yeni ilişkisinin tadını çıkarıyor.

14 yaş büyük sevgili

Ünlü yıldız şimdilerde kendisinden 14 yaş büyük Fransız Romain Gavras ile aşk yaşıyor.

Yaş farkından dolayı sürekli eleştirilen şarkıcı yeni yaşını arkadaşlarıyla kutladı. Sık sık kıyafet değiştiren Lipa sütyensiz giydiği kırmızı elbisesiyle dikkat çekti.

Dua Lipa sevgilisinin kucağında poz verdi

Kasığına kadar yırtmacıyla poz verirken frikik de veren Dua Lipa daha sonra ise sevgilisinin kucağına oturup yemek yediği o anları paylaştı.