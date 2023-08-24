Dua Lipa sevgilisinin kucağında poz verdi Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, kendisinden 14 yaş büyük sevgilisinin kucağında yeni yaşını kutladı.

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Podyumların aranan modelleri olan Bella ve Gigi'nin kardeşi Anwar Hadid ile yaşadığı aşkta aradığını bulamayan İngiliz şarkıcı Dua Lipa, şu sıralar yeni ilişkisinin tadını çıkarıyor.

14 yaş büyük sevgili

Ünlü yıldız şimdilerde kendisinden 14 yaş büyük Fransız yönetmen Romain Gavras ile aşk yaşıyor.

Yaş farkından dolayı sürekli eleştirilen şarkıcı yeni yaşını arkadaşlarıyla kutladı. Sık sık kıyafet değiştiren Lipa sütyensiz giydiği kırmızı elbisesiyle dikkat çekti.

Kasığına kadar yırtmacıyla poz verirken frikik de veren Dua Lipa daha sonra ise sevgilisinin kucağına oturup yemek yediği o anları paylaştı.