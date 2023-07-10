Dua Lipa Yunanistan'da Tatil için Yunanistan'ı tercih eden Dua Lipa, sörf tahtasına sere serpe uzandı.

ensonhaber.com

41 yaşındaki Fransız yönetmen Romain Gavras ile ilişkisiyle adından söz ettiren dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, yaş farkı yüzünden eleştirilen çift, Yunanistan'ın Sifnos adasına tatile gitti.

Instagram'da 88.4 milyon takipçisi olan Dua Lipa, tatilden karelerini hayranlarıyla paylaştı.

"Sifnos"

Peş peşe yayınladığı fotoğraflara "Sifnos" notunu düşen güzel şarkıcı, gönderisinde sevgilisiyle el ele tutuşurken çekilen pozlarına da yer verdi. Dua Lipa'nın tanga bikinisiyle sörf tahtasına uzandığı pozları da hayranlarından tam not aldı.

Dua Lipa ve 41 yaşındaki yeni sevgilisi Romain Gavras, geçtiğimiz mayıs ayınca 76'ncı Cannes Film Festivali'nde boy göstererek, ilk kez birlikte kırmızı halıda birlikte yer almıştı. Dua Lipa'nın kendisinden 14 yaş büyük isimle birlikte olması sosyal medyayı sallamıştı.