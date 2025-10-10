Dua Lipa'dan cesur pozlar! Takipçileri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu

Doludizgin yaşadığı aşkıyla gündemden düşmeyen dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, İngiliz oyuncu Callum Turner ile geçtiğimiz günlerde nişanlandığını duyurmuştu.

"BİZ NİŞANLANDIK"

Lipa, nişanını "Evet nişanlandık... Bu çok heyecan verici.. Birlikte yaşlanmaya, hayatı tanımaya, sonsuza dek en iyi arkadaş olmaya karar verdik... Bu gerçekten çok özel bir duygu..." sözleriyle duyurmuştu.

1 MİLYONUN ÜZERİNDE BEĞENİ

Instagram'da aktif olan ve nişanlısıyla paylaşımlar yapan 30 yaşındaki yıldızdan bu kez cesur pozlar geldi. Mini, ışıltılı bir elbise tercih eden Dua Lipa, Instagram paylaşımlarıyla adeta sosyal medyayı salladı. Lipa, kısa sürede 1 milyonun üzerinde beğeni aldı.