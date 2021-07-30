Dua Lipa'dan Türkiye'ye destek mesajı

Ünlü sanatçı Dua Lipa, Türkiye'de çıkan orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, 'Türkiye, seninleyim' notunu düştü.

Ülkenin farklı noktalarında etkili olan orman yangınları ile mücadele aralıksız sürüyor.

Birçok farklı noktada çıkan yangınlar uçak, helikopter, arazöz gibi yangın müdahale araçlarıyla kontrol altına alınmaya çalışılırken, binlerce personel de sahada görev alıyor.

Türkiye'de yaşanan bu zor dönemde dünyaca ünlü sanatçı Dua Lipa, sosyal medya hesabı üzerinden yangınlarla ilgili destek mesajı yayınladı.

Dua Lipa yayınladığı mesajında, yangının etkisi altında olan şehirlerin olduğu bir fotoğraf paylaşarak, Türkiye’nin yanında olduğu notunu düştü.

“GERÇEKLERLE YÜZLEŞMELİYİZ”

Dua Lipa paylaşımında, şu ifadeleri not düştü:

"Zavallı gezegenimiz yanıyor. İklim değişikliğinin gerçek olduğunu ne zaman göreceğiz. Gerçeklerle yüzleşmeliyiz. ANNEMİZİ KORU (doğa ana). Türkiye, seninleyim."