Dua Lipa'nın mini şortlu haline beğeni yağdı

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Kendisinden 14 yaş büyük sevgilisi Romain Gavras ile geçtiğimiz mayıs ayında 76'ncı Cannes Film Festivali'nde aşkını ilan eden Dua Lipa, ilişkisiyle gündemden düşmüyor.
Kucak pozu verdi
Galaya el ele gelen ünlü çiftin yaş farkı eleştirilere neden olmuştu. Çift, geçtiğimiz günlerde Lipa'nın doğum gününde kucak pozuyla düşman çatlattı.
Yeni yaşını kutlayan Dua Lipa, sosyal medya paylaşımlarını da sürdürüyor. Dua Lipa, çok kısa şortla kıvrımlarını sergiledi.
Düşük bel şortuyla dikkat çeken Lipa, paylaşımına "Güneş serseri" notunu düştü.