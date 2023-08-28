Dua Lipa'nın mini şortlu haline beğeni yağdı
ensonhaber.com

Kendisinden 14 yaş büyük Romain Gavras ile geçtiğimiz mayıs ayında 76'ncı Cannes Film Festivali'nde aşkını ilan eden Lipa, ilişkisiyle gündemden düşmüyor.

Kucak pozu verdi

Galaya el ele gelen ünlü çiftin yaş farkı eleştirilere neden olmuştu. Çift, geçtiğimiz günlerde Lipa'nın doğum gününde kucak pozuyla düşman çatlattı.

Yeni yaşını kutlayan Dua Lipa, sosyal medya paylaşımlarını da sürdürüyor. Dua Lipa, çok kısa şortla kıvrımlarını sergiledi.

Dua Lipa'nın mini şortlu haline beğeni yağdı
Dua Lipa

Düşük bel şortuyla dikkat çeken Lipa, paylaşımına "Güneş serseri" notunu düştü.