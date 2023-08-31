Dua Lipa'nın sevgilisi aileye girdi Kendisinden 14 yaş büyük Fransız yönetmen Romain Gavras ile aşk yaşayan dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, sevgilisini ailesiyle tanıştırdı.

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Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa, podyumların aranan modelleri olan Bella ve Gigi'nin kardeşi Anwar Hadid ile ilişkisini 2021 yılında noktalamıştı.

Dua Lipa ve 42 yaşındaki yeni sevgilisi Romain Gavras, geçtiğimiz mayıs ayınca 76'ncı Cannes Film Festivali'nde boy göstererek, ilk kez birlikte kırmızı halıda birlikte yer almıştı.

Geçtiğimiz günlerde 28'inci yaşına giren Lipa, sevgilisinin kucağında doğum günü pastasını yerken verdiği pozla çok konuşulmuştu.

Romain Gavras arasındaki yaş farkıyla gündeme gelen Dua Lipa, son olarak sevgilisini ailesiyle tanıştırdı. Gavras, ünlü şarkıcının annesi Anesa ve babası Dukagjin ile Ibiza'daki lüks bir restoranda bir araya geldi.

İlişki ciddileşti

Ailesiyle çok yakın olduğu bilinen Dua Lipa'nın 14 yaş büyük aşkının aileye girmesi, ikilinin ilişkinin ciddileştiği yönünde yorumlandı.