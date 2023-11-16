Dubai'ye giden Derya Uluğ tatil pozlarıyla büyüledi Yazı yoğun bir tempoda geçiren ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök ile çıktığı Dubai tatilinden kareler yayınladı.

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Yaz sezonunda 60 konser veren ünlü şarkıcı Derya Uluğ, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için sevgilisi Asil Gök ile Dubai’ye gitmişti.

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33 derecelik sıcak havanın ve denizin tadını çıkaran şarkıcı, günlerini plajda geçiriyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Derya Uluğ son olarak bikinili pozlarını yayınladı. Ünlü şarkıcının karelerine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Derya Uluğ, kariyerinin ilk Harbiye Açıkhava konserini kasım ayının ilk haftasında vermiş ve yaklaşık 5 bin kişiyi coşturmuştu. Yaklaşık 100 kişilik bir ekiple aylardır hazırlandıklarını söyleyen popçu, bir an bile yerinde durmamıştı.

"Aşığım"

Derya Uluğ, ‘Yansıma’ şarkısının klibinde kamera karşısına geçtiği sevgilisi Asil Gök’ü sahneye davet etmiş ve sahnede düet yapmışlardı. Sonra sahneye doğum günü pastası gelmişti. Asil Gök’ün 39. yaşını kutlayan Derya Uluğ, “Annem beni doğurduğundan beri başıma gelmiş en güzel şeysin. Müzisyenliğine, kalbine ve insanlığına aşığım.” demişti.