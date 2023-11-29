Dubai'ye giden Neslihan Atagül'ün pozları yürek hoplattı Kocası başka kadınlarla sarmaş dolaş yakalanan Neslihan Atagül, çölde poz verdi.

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Yıllardır evli olduğu kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu ile geçtiğimiz aylarda ihanet haberleriyle gündeme gelen Neslihan Atagül'ün boşanacağı iddia edilmişti.

Her fırsatta ayrılık iddialarını sert bir dille reddeden ünlü çift, hiçbir şey olmamışcasına evliliklerine devam etti.

Formula 1 izledi

Son olarak Neslihan Atagül, Abu Dabi'de gerçekleşen Formula 1 yarışlarını izlemeye gitmişti. Sosyal medyadan takipçileriyle buluşan Neslihan Atagül'den çöl pozları geldi.

Neslihan Atagül'ün Dubai pozlarına hayranlarından yorum yağdı.