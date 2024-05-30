Dudaklarındaki değişim dikkat çekmişti! Ece Erken dudaklarında dolgu olmadığını söyledi Mavi Şeker programıyla hafızalara kazınan Ece Erken, son yaptırdığı makyajla gündem oldu.

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ensonhaber.com

Sunduğu programlar ve sempatik halleri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2022 yılında Yeşilköy'de silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Eşini kaybettiği zamandan beri ekranlardan uzak duran Erken, bir dönem sunduğu Mavi Şeker programıyla hafızalara kazınmıştı.

Erken, sosyal medya hesabından 'Mavi Şeker'i hatırlar mısınız? O zaman yaptığımız mavi farlı makyajı yaptık.' notu ile karelerini peş peşe paylaştı.

Ünlü ismin fotoğrafları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken dudaklarındaki değişim dikkat çekti.

Ünlü isme 'Dolgu biraz abartı olmuş bence', 'Dolguyu fazla kaçırmış' şeklinde yorumlar yapıldı.

'Üstten boyadık'

Erken ise bu yorumlara kayıtsız kalamadı ve 'Üstten boyadık hala küçük dudaklarım maalesef.' diyerek yanıt verdi.