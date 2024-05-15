Düğün iptal! Serkan Keskin ve Meriç Aral'ın düğünü yine ertelendi Uzun süredir birlikte yaşayan iki ünlü oyuncu Serkan Keskin ve Meriç Aral evlilik hazırlığı yapıyordu. Düğünü yine ertelediler.

ensonhaber.com

Ekranların iki ünlü oyuncusu Meriç Aral ile Serkan Keskin uzun süredir aşk yaşıyor.

2018 yılından beri birlikte olan çift, uzun zamandır evlilik hazırlığı yapıyor.

Bu yaz evleneceklerdi

Daha önce düğün tarihlerini iki kez erteleyen ünlü çiftin bu yaz evlenmesi bekleniyordu.

Evlilik sorularına 2024 yazını işaret eden ünlü çiftin düğün tarihi yine ertelendi.

"Çok çalışıyoruz"

Bir davette soruları yanıtlayan Serkan Keskin, "Çok çalışıyoruz." diyerek bu sefer de yaz sonunda düğün olacağını söyledi.