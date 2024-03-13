Düğününe bile katılmamıştı! Murat Cemcir, eski dostu Ahmet Kural hakkında konuştu Bir dönemin en sıkı dostlarından Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in aralarının açık olduğu bir süredir gündemdeydi. Kural'ın düğününe bile katılmayan Murat Cemcir'den çarpıcı açıklamalar geldi.

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ensonhaber.com

Yakın dostluklarıyla bilinen Murat Cemcir ve Ahmet Kural ikilisine nazar değmiş ve araları açılmıştı.

2020 yılından beri birlikte projede yer almayan ve beraber görüntülenmeyen ünlü oyuncuların küs olduğu ortaya çıkmıştı.

Ahmet Kural ile Gizem Şahin'in geçtiğimiz yıl temmuz ayında Bodrum Cennet Koyu'nda düzenlenen düğününde gözler, Murat Cemcir'i aramıştı.

Neden küstükleri merak edilirken iki taraftan da bu zamana kadar hiç net bir açıklama gelmemişti.

"Bizim aramızda bir küslük yok"

Murat Cemcir, ayrılmaz ikili olarak gösterildiği Ahmet Kural hakkında açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, "Bizim aramızda bir küslük yok. Ben kimseye küsmem bana küser insanlar. Ben dururum sonra geri gelirler barışırlar geri giderler." dedi.

"Ben WhatsApp'a bakmıyorum"

Ünlü oyuncuya 'Size WhatsApp'tan davetiye göndermiş ama siz hiçbirine katılmadığınız için özel olarak da aramış' sorusu yöneltildi. Cemcir ise "Ben WhatsApp'a bakmıyorum. Bazı numaralara bakmıyorum." dedi.

Bunun üzerine 'Numarası engelli mi?' diye soruldu.

"Ahmet benim çok sevdiğim eski bir arkadaşım"

Murat Cemcir ise "Yok engelli değil. Ahmet benim çok sevdiğim eski bir arkadaşım.'" yanıtı verdi.