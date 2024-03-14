Dünyaca ünlü bir markanın davetlisi oldu! Oyuncu Serenay Sarıkaya'dan Seul paylaşımları Dünyaca ünlü bir markanın davetlisi olarak Seul’e giden güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, etkinliğine hazırlandığı anları sosyal medya hesabından yayınladı.

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ensonhaber.com

Son olarak "Aile" adlı dizide rol alan ve dizi final yaptıktan sonra tatile çıkan Serenay Sarıkaya'nın, bir süredir şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.

Serenay Sarıkaya, Seul’de

Geçtğimiz günlerde Mert Demir’i sahne aldığı yerde dinlemeye gidince olay yaratan Serenay Sarıkaya, Seul’den paylaşım yaptı.

Otel odasından paylaşım geldi

Dünyaca ünlü bir markanın davetlisi olarak Seul’e giden güzel oyuncu, paylaşımlarıyla gündem oldu. Etkinlik için hazırlık anından bir video yayınlayan Sarıkaya, otel odasını da göstermeyi ihmal etmedi.

Güzel oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.