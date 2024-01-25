Dünyaca ünlü güzel milyarder Kylie Jenner'ın davet tarzı tam not aldı Moda Haftası'n'da düzenlenen defilelere katılan Kylie Jenner siyah derin sırt dekolteli elbisesiyle dikkat çekti.

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Yaptığı anlaşmalar, ortaklıklar ve piyasaya sürdüğü markalarla dünyanın en genç zenginlerinden olan Kylie Jenner, skandallarıyla, iddialı tarzıyla ve aşk hayatıyla gündeme geliyor.

Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Kylie Jenner bu defa davet tarzıyla olay oldu.

Kylie Jenner'ın tarzı beğenildi

Moda Haftası'n'da düzenlenen defilelere katılan Jenner iddialı seçimleriyle adından söz ettirdi.

Derin sırt dekolteli

Siyah derin sırt dekolteli elbisesiyle beğeni toplayan Kylie Jenner takipçilerinden tam not aldı.