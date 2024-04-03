Dünyaca ünlü model Demi Rose, yeni yaşını kutladı! Mavi elbisesiyle pozlarına beğeni yağdı

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Kıvrımlı model Demi Rose, sosyal medya üzerinden yaptığı iddialı paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.
Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan modelin paylaşımlarına yüz binlerce beğeni geliyor.
Doğum günü pozları
Modelin son paylaşımı da çok konuşuldu. Demi Rose, 19,7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından doğum günü pozlarını paylaştı.
Beğeni ve yorum yağdı
Paylaşımı kısa süre içerisinde gündem olan ünlü modelin giydiği mavi elbisesi ise takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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