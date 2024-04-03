Dünyaca ünlü model Demi Rose, yeni yaşını kutladı! Mavi elbisesiyle pozlarına beğeni yağdı Dikkat çeken modellerden Demi Rose, Instagram hesabından doğum gününü kutladı. Ünlü modelin mavi elbisesiyle çektiği pozlarına hayranları tarafından beğeni ve yorum yağdı.

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Kıvrımlı model Demi Rose, sosyal medya üzerinden yaptığı iddialı paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan modelin paylaşımlarına yüz binlerce beğeni geliyor.

Doğum günü pozları

Modelin son paylaşımı da çok konuşuldu. Demi Rose, 19,7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından doğum günü pozlarını paylaştı.

Beğeni ve yorum yağdı

Paylaşımı kısa süre içerisinde gündem olan ünlü modelin giydiği mavi elbisesi ise takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.