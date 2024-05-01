Dünyaca ünlü oyuncu Brian McCardie hayatını kaybetti 'Line of Duty' adlı dizide 'Tommy Hunter' rolüyle tanınan İskoç oyuncu ve yazar Brian McCardie, 59 yaşında hayata veda etti.

ensonhaber.com

Acı haber, bu defa İskoç oyuncu ve yazar Brian McCardie'den geldi. McCardie, hayatını kaybetti.

Suç draması Line of Duty ile tanınan McCardie, 59 yaşındaydı.

Kız kardeşi duyurdu

Brian McCardie'nin vefat haberini ise kız kardeşi Sarah McCardie, sosyal medya hesabından duyurdu. Sarah, ağabeyi Brian McCardie'nin evinde aniden hayatını kaybettiğini belirtti ve tüm aile adına şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili oğlumuz, erkek kardeşimiz, amcamız ve sevgili dostumuz Brian James McCardie'nin vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz.

"Evinde aniden vefat etti"

Brian, 28 Nisan Pazar günü evinde aniden vefat etti. Sahnede ve sinemada harika ve tutkulu bir oyuncu olan Brian, işini çok sevdi ve birçok hayata dokundu. Çok erken aramızdan ayrıldı. Onu seviyoruz ve çok özleyeceğiz."

Brian McCardie'nin vefat nedeni ise henüz açıklanmadı.